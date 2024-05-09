Захарова: РФ не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран

На вопрос, приглашены ли на парад Победы послы недружественных стран, Захарова ответила отрицательно.
«Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го, потому что режимы в этих странах проводят — сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, — но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны. Формулируют они это как нанесение стратегического поражения. Со своей стороны мы это формулируем как ведение гибридной войны», — отметила дипломат, подчеркнув при этом, что решение не приглашать послов и официальных лиц «не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран».
Как пояснила представитель МИД РФ, люди, которые сделали своей жизнью сохранение памяти о Второй мировой войне, которые отдают дань памяти своим товарищам по оружию, красноармейцам, для России всегда — свои. «Те, кто сохраняет истину о тех днях, те, кто вопреки угрозам все равно не присягнули на переписывание истории, конечно, всегда для нас долгожданные гости, которых мы всегда хотим видеть и всегда встречаем их с распростертыми объятиями», — подчеркнула она.
В то же время дипломат особо отметила, что послы упомянутых недружественных стран зачастую и сами не разделяют позицию своих режимов и так называемых столиц, полагая ее безумной и абсолютно недальновидной. «И, кстати говоря, считают ее подлой по отношению к позиции своих же народов времен Второй мировой. Но они вынуждены представлять именно такой подход, они вынуждены ассоциироваться с подходом своего руководства. Поэтому нет, их не приглашаем. И в этот раз их не пригласили тоже», — резюмировала Захарова.