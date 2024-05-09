Захарова: РФ не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран

«Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го, потому что режимы в этих странах проводят — сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, — но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны. Формулируют они это как нанесение стратегического поражения. Со своей стороны мы это формулируем как ведение гибридной войны», — отметила дипломат, подчеркнув при этом, что решение не приглашать послов и официальных лиц «не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран».