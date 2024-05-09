Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин — на встрече с Мирзиёевым: Россия ждёт из Узбекистана фрукты и овощи

Россия ждёт поставок овощей и фруктов из Узбекистана, заявил президент России Владимир Путин на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Источник: РИА "Новости"

«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждём из Узбекистана, как и в прошлом году», — цитирует российского лидера ТАСС.

Также Путин отметил, что Россия увеличивает объём закупок продуктов из Узбекистана из года в год.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир
экономика