Путин — на встрече с Мирзиёевым: Россия ждёт из Узбекистана фрукты и овощи

«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждём из Узбекистана, как и в прошлом году», — цитирует российского лидера ТАСС.
Также Путин отметил, что Россия увеличивает объём закупок продуктов из Узбекистана из года в год.
Россия ждёт поставок овощей и фруктов из Узбекистана, заявил президент России Владимир Путин на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждём из Узбекистана, как и в прошлом году», — цитирует российского лидера ТАСС.
Также Путин отметил, что Россия увеличивает объём закупок продуктов из Узбекистана из года в год.