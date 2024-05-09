Путин заявил о росте товарооборота России и Узбекистана

«Правительства работают достаточно ритмично… Товарооборот растет у нас», — сказал Путин.
В свою очередь лидер Узбекистана отметил, что все ведомства и премьер-министры «зациклены» на торговых договоренностях двух стран. «Они все выполняются», — сообщил он.
«В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает. С (исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денисом — ред.) Мантуровым сегодня тоже я встречался, у него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили», — добавил Мирзиёев.