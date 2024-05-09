Путин заявил о росте товарооборота России и Узбекистана

«В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает. С (исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денисом — ред.) Мантуровым сегодня тоже я встречался, у него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили», — добавил Мирзиёев.