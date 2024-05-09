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Путин заявил о росте товарооборота России и Узбекистана

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым отметил, что правительства двух стран работают ритмично, а взаимный товарооборот растет.

Источник: © РИА Новости

«Правительства работают достаточно ритмично… Товарооборот растет у нас», — сказал Путин.

В свою очередь лидер Узбекистана отметил, что все ведомства и премьер-министры «зациклены» на торговых договоренностях двух стран. «Они все выполняются», — сообщил он.

«В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает. С (исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денисом — ред.) Мантуровым сегодня тоже я встречался, у него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили», — добавил Мирзиёев.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир
экономика
торговля