Путин: Наращивание закупок продуктов из Узбекистана продолжится

«Мы увеличиваем объем закупок из года в год… Будем развивать, у нас и так выросли за последние пару лет, такого уровня раньше не было никогда», — сказал президент РФ.
Путин также отметил, что растет взаимный товарооборот, правительства двух государств работают ритмично.
В свою очередь Мирзиёев отметил, что все ведомства и премьер-министры «зациклены» на торговых договоренностях двух стран. «Они все выполняются», — сообщил он.
Глава Узбекистана подчеркнул, что у республики есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства.