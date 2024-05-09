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Путин: Наращивание закупок продуктов из Узбекистана продолжится

Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, и наращивание продолжится. Об этом президент России Владимир Путин на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Источник: РИА "Новости"

«Мы увеличиваем объем закупок из года в год… Будем развивать, у нас и так выросли за последние пару лет, такого уровня раньше не было никогда», — сказал президент РФ.

Путин также отметил, что растет взаимный товарооборот, правительства двух государств работают ритмично.

В свою очередь Мирзиёев отметил, что все ведомства и премьер-министры «зациклены» на торговых договоренностях двух стран. «Они все выполняются», — сообщил он.

Глава Узбекистана подчеркнул, что у республики есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства.

Путин Владимир
сельское хозяйство