Байден заявил о прекращении поставок оружия Израилю в случае операции в Рафахе

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для борьбы с Рафахом, для борьбы с городами», — сказал Джо Байден.