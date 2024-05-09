Палата представителей отклонила инициативу об отставке Майка Джонсона

Марджори Тейлор Грин заявила о намерении инициировать голосование по отставке Майка Джонсона в 2 мая. Грин считает, что действующий спикер палаты предал консерваторов, позволив Конгрессу принять закон о помощи Украине. Однопартийцы республиканки не поддержали ее в намерении сместить господина Джонсона с должности. В материале Reuters отмечается, что заявления госпожи Грин представляют собой «редкое республиканское неповиновение» кандидату в президенты Дональду Трампу. Сам Трамп накануне заявлял, что республиканцы не должны голосовать за отставку, поскольку «сейчас не время» это делать.