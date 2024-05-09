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Палата представителей отклонила инициативу об отставке Майка Джонсона

Палата представителей США отклонила требование республиканки Марджори Тейлор Грин об отстранении спикера палаты Майка Джонсона от должности, пишет Reuters. За отклонение заявки госпожи Грин проголосовали 359 членов палаты, за — 43.

Источник: AP 2023

«Я ценю проявленную моими коллегами уверенность в том, что они смогут победить эту ошибочную попытку», — сказал Джонсон после голосования.

Reuters пишет, что в то время, когда госпожа Грин зачитывала резолюцию, зал голосования «разразился насмешками и аплодисментами». Демократы во время заседания скандировали имя Хакима Джеффриса, показывая этим, что они неоднократно голосовали за него в качестве спикера Палаты представителей.

Марджори Тейлор Грин заявила о намерении инициировать голосование по отставке Майка Джонсона в 2 мая. Грин считает, что действующий спикер палаты предал консерваторов, позволив Конгрессу принять закон о помощи Украине. Однопартийцы республиканки не поддержали ее в намерении сместить господина Джонсона с должности. В материале Reuters отмечается, что заявления госпожи Грин представляют собой «редкое республиканское неповиновение» кандидату в президенты Дональду Трампу. Сам Трамп накануне заявлял, что республиканцы не должны голосовать за отставку, поскольку «сейчас не время» это делать.