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Шор отметил значимость передачи Молдавии частицы Вечного огня из Москвы

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор отметил значимость передачи Молдавии частицы Вечного огня из Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня для нас великий день, потому что мы с коллегами присутствовали на очень важном для нас мероприятии. Мы сегодня везём частичку Вечного огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим в абсолютно каждый регион, где будут проводиться шествия в поддержку и чествования Дня Победы», — подчеркнул Шор.

Церемония передачи лампады с частицей Вечного огня состоялась у Кремлёвской стены в Александровском саду. В ней приняли участие депутат парламента Молдавии Марина Таубер, глава Гагаузии Евгения Гуцул и Илан Шор.