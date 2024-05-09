Шор отметил значимость передачи Молдавии частицы Вечного огня из Москвы

«Сегодня для нас великий день, потому что мы с коллегами присутствовали на очень важном для нас мероприятии. Мы сегодня везём частичку Вечного огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим в абсолютно каждый регион, где будут проводиться шествия в поддержку и чествования Дня Победы», — подчеркнул Шор.