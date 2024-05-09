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В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного солдата в Москве, привезут в Молдавию, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Источник: Reuters

«Сегодня великий день. Потому что сегодня мы вместе с моими коллегами присутствовали на для нас очень морально важном мероприятии. Мы сегодня везем частичку огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим абсолютно в каждый регион, где будет проводиться шествие и чествование в поддержку Дня Победы», — сказал Шор после церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания «Герой Советского Союза».