В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы

«Сегодня великий день. Потому что сегодня мы вместе с моими коллегами присутствовали на для нас очень морально важном мероприятии. Мы сегодня везем частичку огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим абсолютно в каждый регион, где будет проводиться шествие и чествование в поддержку Дня Победы», — сказал Шор после церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.