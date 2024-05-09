Такер Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена

Рид занимала пост помощника Джо Байдена, когда он был сенатором от штата Делавэр. В 2020 году, во время избирательной кампании в США, она обвинила Байдена в домогательствах, якобы совершенных в 1990-х годах. В апреле того же года Тара Рид подала в полицию заявление о посягательстве на половую неприкосновенность, позднее сообщив журналистам, что документ написан на имя Джо Байдена.