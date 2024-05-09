Такер Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена

Интервью было опубликовано на странице Карлсона в соцсети X. В разговоре с журналистом Тара Рид утверждает, что ей пришлось уехать из США в Россию после того, как ей и ее семье угрожали. По ее словам, из-за отсутствия возможности въехать в США она пропустила выпускной и свадьбу своей дочери.
В интервью она также обвиняет американские власти в бездействии по факту ее заявлений о сексуальных домогательствах. «Все, что они сделали, это заплатили деньги за то, чтобы обо мне написали репортажи в СМИ», — сказала Тара Рид.
Рид занимала пост помощника Джо Байдена, когда он был сенатором от штата Делавэр. В 2020 году, во время избирательной кампании в США, она обвинила Байдена в домогательствах, якобы совершенных в 1990-х годах. В апреле того же года Тара Рид подала в полицию заявление о посягательстве на половую неприкосновенность, позднее сообщив журналистам, что документ написан на имя Джо Байдена.
The New York Times писал со ссылкой на два десятка сотрудников Джо Байдена, что подтвердить информацию о домогательствах со стороны политика не удалось. В Белом доме информацию о домогательствах также отрицали, официальных обвинений Байдену так и не было предъявлено. В 2023 году Рид переехала в Россию и заявила о намерениях получить российский паспорт.
Беседа Такера Карлсона с Тарой Рид стала третьим интервью Такера Карлсона, записанным во время его пребывания в России в начале февраля. Ранее о том, что он собирается встретиться с Рид писал со ссылкой на источники портал Semafor. 9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. 30 апреля журналист опубликовал разговор с российским философом Александром Дугиным.