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Самолёты Су-35С переданы Минобороны

Техника изготовлена на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

Источник: ОАК

ОАК передала минобороны новые самолеты Су-35С, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы компании.

Самолеты изготовлены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина.

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту базирования.

— Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57, — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Добавим, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина в этом году отмечает 90-летний юбилей.