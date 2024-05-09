Депутат Курултая: «Нужно забирать средства у иноагентов, чтобы они не финансировали врага»

— Это недопустимо, — говорит он. — Поправки в законодательство депутатов Башкирии заключаются в том, чтобы ограничить финансовые возможности для иностранных агентов, в том числе живущих за границей. Такой контроль предусматривает, что все денежные средства поступают иностранным агентам на специальные счета, которые открыты в государственных банках России. И при этом те средства, которые поступают на счет, перечисляются иностранным агентам по каждой сделке в размере, не превышающем прожиточный минимум. А все остальные денежные средства подлежат изъятию в доход государства и направляются в том числе на СВО и другие общественно значимые цели.