Депутат Курултая: «Нужно забирать средства у иноагентов, чтобы они не финансировали врага»

Госсобрание Башкирии направило в Совет законодателей России проект поправок в закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. А какие изменения, предложенные башкирскими депутатами, могут внести в законодательство, преследующее людей под иностранным влиянием, рассказал депутат башкирского парламента Эдуард Сардаров.
— Наша задача — не преследовать иностранных агентов, а ограничить их влияние на умы россиян, — поясняет депутат Курултая РБ.
Напомним, башкирские депутаты предложили ограничить заработки иноагентов в России установленным прожиточным минимумом — около 15 тысяч рублей, а все расчеты с ними проводить через специальные счета в государственных банках страны. Средства, полученные сверх прожиточного минимума, депутаты РБ считают необходимым изымать в доход государства и «направлять на нужды СВО».
По мнению регионального парламентария, законопроект, разработанный депутатами Башкирии, «не является чрезмерно жестким».
— Эти поправки созданы, чтобы контролировать людей, которые находятся за пределами России и позволяют себе в прямом эфире радоваться атакам на предприятия в российских городах, — говорит он. — Жалеть таких людей не стоит. И правильным будет забрать заработанные ими средства, чтобы они не поступали на финансирование врага.
Эдуард Сардаров напомнил, что законы, огранивающие деятельность иностранных агентов, — «не российское изобретение, они действуют во многих странах, а придуманы были в США еще в 1938 году».
— Такой закон приняли в Америке, чтобы ограничить воздействие на американских граждан националистических идей Германии, — объяснил представитель законодательной власти Башкирии. — Цель, которая в нем сформулирована, — оказание помощи правительству и американскому народу в оценке действий и деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием. Задача была, чтобы люди воспринимали такую информацию с учетом того, что ее распространяет человек, который, как говорится, поет с чужого голоса.
Теперь, по мнению башкирского законодателя, вред от деятельности иноагентов стал очевиден и в России.
— Если прямо говорить, то и Советский Союз распался потому, что во власти находились так называемые агенты влияния, которые продвигали интересы иностранных государств, — считает Эдуард Шаликоевич.
По словам депутата, иностранные агенты — это люди, которые получают поддержку или денежные средства из источников за пределами России.
— Есть разные категории иностранных агентов: те, кто просто подпадают под это определение по установленным в законе об иностранных агентах критериям, — рассказал г-н Сардаров. — Но это не те, кто просто получил иностранную поддержку или денежные средства из иностранных источников. Для того, чтобы оказаться в числе иноагентов, нужно осуществлять определенную политическую деятельность или собирать информацию о военно-технической составляющей государства, распространяя сведения и сообщения для неограниченного круга людей.
Башкирский парламентарий напомнил, что сегодня в стране «есть законодательный запрет, не позволяющий иностранным агентам получать государственную поддержку в России, заключать договоры на выполнение государственного или муниципального заказа».
— Но при этом нет никакого запрета зарабатывать деньги, выполняя заказы коммерческих организаций и физических лиц, — пояснил Эдуард Сардаров. — То есть разрешено заключать договоры, проводить концерты, продавать книги и другие продукты. И эти заработанные деньги иноагенты могут тратить по своему усмотрению.
Депутат Курултая РБ заявил, что сегодня есть подтвержденные факты, как такие денежные средства проводники иностранного влияния направляют на поддержку вооруженных сил противника.
— Это недопустимо, — говорит он. — Поправки в законодательство депутатов Башкирии заключаются в том, чтобы ограничить финансовые возможности для иностранных агентов, в том числе живущих за границей. Такой контроль предусматривает, что все денежные средства поступают иностранным агентам на специальные счета, которые открыты в государственных банках России. И при этом те средства, которые поступают на счет, перечисляются иностранным агентам по каждой сделке в размере, не превышающем прожиточный минимум. А все остальные денежные средства подлежат изъятию в доход государства и направляются в том числе на СВО и другие общественно значимые цели.
Как объясняет г-н Сардаров, разработанным депутатами Госсобрания законопроектом устанавливается, что сделки, которые проводятся в обход запретов, установленных для иностранных агентов, квалифицируются как совершенные в противоправных целях и противоречащие интересам Российской Федерации. Поэтому полученные иностранными агентами средства подлежат изъятию.
— Пока отзывов на законопроект не поступило, — сообщил Эдуард Шаликоевич. — В любом случае это проект, его можно дорабатывать, предусматривая другие механизмы. Но основная его идея в том, чтобы контролировать иноагентов.