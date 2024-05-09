Захарова назвала политику Санду сопоставимой с экспериментами Третьего рейха

«А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — сказала она.
Дипломат напомнила, что в документальной литературе, истории уже описывалось то, «как Третий рейх заставлял использовать другой шрифт газетчиков».
«Шрифт — я имею в виду именно использование такого этнокультурного компонента, шрифт газет должен был соответствовать вот этому представлению об арийцах — чистокровный ариец, что они там придумали: форма носа, ушей, форма черепа, лба, расположение глаз и так далее. Четкое деление людей по категориям. Конечно, евгеника, которая тогда набрала оборот», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ, проведя параллель с политикой Третьего рейха, указала, что Санду «переписала людей буквально, не спрашивая их, заново по шаблону, по трафарету — наложила и обвела те кружочки, которые нужно, остальные вычеркнули, закрасили и выбросили».
«В одну секунду молдавский язык по росчерку пера правительства Санду превратился в румынский. А что это, как не элементы геноцида в отношении целого народа?» — отметила она.
Захарова поделилась тем, что первый вопрос, который она задает при встрече с гражданами Молдавии, касается языка, на котором они говорят: «Скажите, а вы на каком языке разговариваете?».
«Говорят: конечно, на молдавском. Исторически молдавский язык старше румынского», — резюмировала дипломат.
По ее словам, Санду является «проводником этих же самых нациствующих идей, идеологем, философских взглядов, которые ей проплачивает Запад».
«Я считаю, что это сопоставимо либо с политикой Третьего рейха, либо с тем, как уходили колонизаторы из Африки, прочерчивая границы стран просто по линейке на карте, делая людям побольнее, то есть специально обрекая людей на будущие кровопролитные конфликты, имея такую на тот момент возможность», — заключила Захарова.