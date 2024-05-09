Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла.