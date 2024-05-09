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Шор — о попытках переписать историю Победы: никогда не позволим этого сделать

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что в Молдавии есть те, кто пытается переписать историю Великой Победы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы… являемся потомками великих победителей, потому что Победа была одной большой великой страны. Да, было много разных народов, национальностей, но Победа была одна на всех. Сегодня, к сожалению, в нашей стране есть чёрствые люди, которые пытаются переписывать историю, но мы этого сделать никогда не позволим», — подчеркнул Шор.

Он добавил, что День Победы очень важен для него лично.

«Оба моих деда дошли до Берлина. И я этим горжусь и буду гордиться всегда, передам это своим детям», — сказал Шор.

По его словам, он горд тем, что принял участие в церемонии передаче Молдавии лампады с частицей Вечного огня.