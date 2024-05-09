Шор — о попытках переписать историю Победы: никогда не позволим этого сделать

«Мы… являемся потомками великих победителей, потому что Победа была одной большой великой страны. Да, было много разных народов, национальностей, но Победа была одна на всех. Сегодня, к сожалению, в нашей стране есть чёрствые люди, которые пытаются переписывать историю, но мы этого сделать никогда не позволим», — подчеркнул Шор.
Он добавил, что День Победы очень важен для него лично.
«Оба моих деда дошли до Берлина. И я этим горжусь и буду гордиться всегда, передам это своим детям», — сказал Шор.
По его словам, он горд тем, что принял участие в церемонии передаче Молдавии лампады с частицей Вечного огня.