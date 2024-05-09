Шор — о попытках переписать историю Победы: никогда не позволим этого сделать

«Мы… являемся потомками великих победителей, потому что Победа была одной большой великой страны. Да, было много разных народов, национальностей, но Победа была одна на всех. Сегодня, к сожалению, в нашей стране есть чёрствые люди, которые пытаются переписывать историю, но мы этого сделать никогда не позволим», — подчеркнул Шор.