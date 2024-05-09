Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы

В поздравлении народу Украины Александр Лукашенко констатировал, что, несмотря на десятилетия, прошедшие с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для жителей Беларуси и Украины днем светлой памяти. «Благодаря единству и мужеству, ценой тяжелых потерь и огромных усилий белорусы и украинцы вместе смогли одолеть безжалостного врага, защитить свободу и независимость своей Родины, — говорится в поздравлении. — В этот день мы с гордостью вспоминаем славные страницы совместной истории и чествуем героев-освободителей. Наша общая обязанность сегодня — не забывать их подвиг, делать выводы из прошлого и противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны».