Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы

Александр Лукашенко направил поздравительные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Ваагну Хачатуряну, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Президенту России Владимиру Путину, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также народам Грузии, Молдовы и Украины.
В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств.
Александр Лукашенко обратил внимание, что для белорусов 2024 год ознаменован славным юбилеем — 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. «Эта особая дата — хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига, — отметил Президент. — Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие».
Обращаясь к народу Грузии, глава белорусского государства напомнил, что Победа была достигнута не только силой оружия, но и несгибаемой волей, стойкостью и сплоченностью братских народов и она превратилась в символ мужества и духовного величия советских людей, защитивших для будущих поколений право на существование. «В сегодняшних реалиях важно бережно хранить для потомков правду о совместной борьбе с нацизмом, решительно противостоять любым попыткам исказить и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны», — обратил внимание Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле помнят и свято чтят сыновей Грузии, воевавших и отдававших свои жизни за Беларусь: «Уверен, благодарность героям-победителям и глубокое уважение к общей истории являются прочным связующим звеном между нашими странами и гражданами».
Поздравляя народ Молдовы с годовщиной Великой Победы, глава белорусского государства отметил, что в нынешнем году исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси и Молдовы от немецко-фашистских захватчиков. «Убежден, традиции братской дружбы и взаимовыручки наших народов, закаленные в суровое военное лихолетье, общая память не позволят забыть о бессмертном подвиге воинов-победителей и переписать славные страницы истории Великой Отечественной войны», — подчеркнул белорусский лидер.
В поздравлении народу Украины Александр Лукашенко констатировал, что, несмотря на десятилетия, прошедшие с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для жителей Беларуси и Украины днем светлой памяти. «Благодаря единству и мужеству, ценой тяжелых потерь и огромных усилий белорусы и украинцы вместе смогли одолеть безжалостного врага, защитить свободу и независимость своей Родины, — говорится в поздравлении. — В этот день мы с гордостью вспоминаем славные страницы совместной истории и чествуем героев-освободителей. Наша общая обязанность сегодня — не забывать их подвиг, делать выводы из прошлого и противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны».
Президент также поздравил с Днем Победы представителей высшего руководства Российской Федерации и Патриарха Московского и всея Руси, а также руководителей международных и региональных организаций.
В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают поздравления с годовщиной Победы от зарубежных лидеров, известных деятелей разных сфер.