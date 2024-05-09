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Лукашенко: правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Этот священный праздник отзывается в наших сердцах великой радостью и безмерной благодарностью советскому народу, сокрушившему фашизм и спасшему будущее человечества ценой миллионов жизней, — говорится в поздравлении. — В каждом уголке, каждой семье Беларуси порожденная ненавистью и идеями мирового господства война оставила незаживающие раны от чудовищных преступлений гитлеровских палачей и их приспешников».

Героическая борьба с врагом и самоотверженный труд в тылу стали проявлением всенародного сопротивления и готовности белорусов к самопожертвованию, подчеркнул глава государства.

«Единство наших предков, их любовь к Родине и искренняя вера в победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства, — констатировал Президент. — Спустя годы правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени, а все человечество — от возрождения разрушительных идей нацизма».

Белорусский народ свято чтит память погибших и никогда не предаст забвению имена безвинных мучеников и славу мужественных защитников и освободителей, обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а также счастья, мира и добра в каждый дом.
Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Победы
Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Этот священный праздник отзывается в наших сердцах великой радостью и безмерной благодарностью советскому народу, сокрушившему фашизм и спасшему будущее человечества ценой миллионов жизней.

В каждом уголке, каждой семье Беларуси порожденная ненавистью и идеями мирового господства война оставила незаживающие раны от чудовищных преступлений гитлеровских палачей и их приспешников.

Героическая борьба с врагом и самоотверженный труд в тылу стали проявлением всенародного сопротивления и готовности белорусов к самопожертвованию.

Единство наших предков, их любовь к Родине и искренняя вера в победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства.

Спустя годы правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени, а все человечество — от возрождения разрушительных идей нацизма.

Белорусский народ свято чтит память погибших и никогда не предаст забвению имена безвинных мучеников и славу мужественных защитников и освободителей.

Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а также счастья, мира и добра в каждый дом.

Александр Лукашенко
9 мая 2024 года.

Лукашенко Александр