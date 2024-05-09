Лукашенко: правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени

«Единство наших предков, их любовь к Родине и искренняя вера в победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства, — констатировал Президент. — Спустя годы правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени, а все человечество — от возрождения разрушительных идей нацизма».