Лукашенко: правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени

«Этот священный праздник отзывается в наших сердцах великой радостью и безмерной благодарностью советскому народу, сокрушившему фашизм и спасшему будущее человечества ценой миллионов жизней, — говорится в поздравлении. — В каждом уголке, каждой семье Беларуси порожденная ненавистью и идеями мирового господства война оставила незаживающие раны от чудовищных преступлений гитлеровских палачей и их приспешников».
Героическая борьба с врагом и самоотверженный труд в тылу стали проявлением всенародного сопротивления и готовности белорусов к самопожертвованию, подчеркнул глава государства.
«Единство наших предков, их любовь к Родине и искренняя вера в победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства, — констатировал Президент. — Спустя годы правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени, а все человечество — от возрождения разрушительных идей нацизма».
Белорусский народ свято чтит память погибших и никогда не предаст забвению имена безвинных мучеников и славу мужественных защитников и освободителей, обратил внимание Александр Лукашенко.
Президент пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а также счастья, мира и добра в каждый дом.
Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Победы
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник отзывается в наших сердцах великой радостью и безмерной благодарностью советскому народу, сокрушившему фашизм и спасшему будущее человечества ценой миллионов жизней.
В каждом уголке, каждой семье Беларуси порожденная ненавистью и идеями мирового господства война оставила незаживающие раны от чудовищных преступлений гитлеровских палачей и их приспешников.
Героическая борьба с врагом и самоотверженный труд в тылу стали проявлением всенародного сопротивления и готовности белорусов к самопожертвованию.
Единство наших предков, их любовь к Родине и искренняя вера в победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства.
Спустя годы правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени, а все человечество — от возрождения разрушительных идей нацизма.
Белорусский народ свято чтит память погибших и никогда не предаст забвению имена безвинных мучеников и славу мужественных защитников и освободителей.
Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а также счастья, мира и добра в каждый дом.
Александр Лукашенко
9 мая 2024 года.