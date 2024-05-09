Губернатор Куйвашев поздравил уральцев с Днём Победы

Он отметил, что стойкость представителей старшего поколения, мужество, любовь к Родине, а также готовность ради её блага к самопожертвованию навсегда останутся для других поколений непревзойдённым примером силы духа и веры в Победу. И добавил, что потомки победителей будут всегда в неоплатном долгу перед теми, кто сделал всё для освобождения страны от фашистских оккупантов.