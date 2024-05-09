Губернатор Куйвашев поздравил уральцев с Днём Победы

Он отметил, что стойкость представителей старшего поколения, мужество, любовь к Родине, а также готовность ради её блага к самопожертвованию навсегда останутся для других поколений непревзойдённым примером силы духа и веры в Победу. И добавил, что потомки победителей будут всегда в неоплатном долгу перед теми, кто сделал всё для освобождения страны от фашистских оккупантов.
Куйвашев напомнил, что в годы Свердловская область стала ключевой опорой для страны, её надёжным тылом. И сегодня наследники победителей укрепляют все традиции доблестного служения Родине.
«Мы бережём священную память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. В своих сердцах мы храним вечное пламя безграничной благодарности несломленным и непокоренным фронтовикам и труженикам тыла», — сказал Куйвашев.
Напомним, 9 мая со дня разгрома нацистской Германии прошло 79 лет. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года нападением Германии на Советский Союз. И закончилась она в мае 1945-го в логове нацистов — Берлине. За несколько дней до этого глава рейха Адольф Гитлер покончил с собой.