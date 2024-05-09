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Лукашенко поздравил Путина с 79-й годовщиной Победы

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами России и Белоруссии, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко в поздравлении главе российского государства Владимиру Путину в связи с 79-й годовщиной Победы.

Источник: © РИА Новости

«В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», — приводит текст поздравления пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко обратил внимание, что для белорусов 2024 год ознаменован славным юбилеем — 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. «Эта особая дата — хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига. Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко направил также поздравление народу Украины, в котором констатировал, что несмотря на десятилетия, прошедшие с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для жителей Белоруссии и Украины днем светлой памяти.

«Благодаря единству и мужеству, ценой тяжелых потерь и огромных усилий белорусы и украинцы вместе смогли одолеть безжалостного врага, защитить свободу и независимость своей Родины. В этот день мы с гордостью вспоминаем славные страницы совместной истории и чествуем героев-освободителей. Наша общая обязанность сегодня — не забывать их подвиг, делать выводы из прошлого и противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны», — говорится в поздравлении.

Президент также поздравил с Днем Победы представителей высшего руководства Российской Федерации и Патриарха Московского и всея Руси, а также президентов стран СНГ и руководителей международных и региональных организаций.

Лукашенко Александр
Путин Владимир