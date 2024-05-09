Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к ветеранам и жителям региона в День Победы. Он напомнил о боевых и трудовых наградах южноуральцев и о том, что Челябинск, Магнитогорск и Златоуст с гордостью носят звание «Город трудовой доблести». В своем обращении он подчеркнул, что наш долг — хранить память об этом подвиге, делами и поступками доказывать свою приверженность идеалам поколения победителей.
«Так, как это делают сейчас участники специальной военной операции, добровольцы, работники оборонных заводов. Деды и прадеды завещали нам свободу и мир, и мы будем непоколебимо защищать это наследие от любых угроз», — сказал Алексей Текслер.
Губернатор пожелал южноуральцам здоровья и стойкости, а ветеранам — здоровья. Сегодня праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона, в Челябинске — на центральных площадках и парках. В связи с этим автомобильное движение будет перекрыто.