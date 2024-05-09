Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к ветеранам и жителям региона в День Победы. Он напомнил о боевых и трудовых наградах южноуральцев и о том, что Челябинск, Магнитогорск и Златоуст с гордостью носят звание «Город трудовой доблести». В своем обращении он подчеркнул, что наш долг — хранить память об этом подвиге, делами и поступками доказывать свою приверженность идеалам поколения победителей.