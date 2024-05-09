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Песков заявил, что аномальная погода в Москве не помешает параду Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Аномально холодная для мая погода никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется [на проведении парада], мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А тем, кто будет на трибунах, пледы будут раздавать, люди оденутся потеплее», — отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

По состоянию на утро 9 мая в Москве около ноля, облачно, местами лежит выпавший накануне снег.

Песков Дмитрий