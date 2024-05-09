Песков заявил, что аномальная погода в Москве не помешает параду Победы

«Судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется [на проведении парада], мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А тем, кто будет на трибунах, пледы будут раздавать, люди оденутся потеплее», — отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.