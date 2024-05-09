Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову



В честь Дня Победы Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.