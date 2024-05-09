Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днем Победы.

Президент России Владимир Путин поздравил Главу Башкирии Радия Хабирова с Днем Победы. Официальный текст опубликован на сайте руководителя республики.
«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине. Эти великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, которые мужественно защищают Отчизну в ходе специальной военной операции. Желаю вам доброго здоровья и успехов», — сказано в обращении.
Также свое поздравление с праздником направил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Днём Победы! Историческое 9 мая 1945 года навсегда в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой хранят память о воинах-освободителях, самоотверженно сражавшихся на фронтах, о тружениках, ковавших Победу в тылу. Мы отдаём дань уважения ветеранам, чей подвиг является примером преданности и любви к Отечеству, главным нравственным ориентиром. И чтим героев, которые сегодня выполняют свой долг проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите Родины, отстаивают интересы нашего народа. Желаю вам и вашим близким успехов в работе, здоровья и благополучия», — написал председатель правительства страны.
Теплые слова поступили и от полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
«Поздравляю вас с великим праздником Победы! Это священный день в сердце каждого гражданина нашей большой страны. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов, подаривших нам жизнь. Мы помним и гордимся тружениками тыла. Склоняем голову перед всеми, кого коснулась та страшная война. И сегодня наш долг — сохранить и укрепить самое ценное: мир, свободу и будущее великой России! Благодарю всех участников СВО, которые сейчас мужественно сражаются за наше Отечество, защищают мирных граждан и их право на спокойную счастливую жизнь. С праздником, с Днём Победы! Мира, добра и благополучия!», — пожелал Комаров.