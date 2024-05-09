Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил земляков с Днем Победы

— Воронежская земля, обильно политая кровью, никогда не забудет грандиозный подвиг предков на полях сражений и в тылу. Он увековечен в обелисках, памятниках и мемориалах, в названиях улиц, скверов и площадей. Но главное, память о том подвиге живет в сердце каждого из нас, а готовность к нему передается по наследству. И вот сегодня, когда вновь потребовалось сообща защищать безопасность и интересы Родины, сформировалась огромная команда новых героев. Они ежедневно проявляют свои лучшие воинские и гражданские качества в борьбе с современным украинским нацизмом и международным злом, — отметили губернатор и председатель Воронежской областной думы.
Александр Гусев и Владимир Нетесов обратили внимание, что 9 Мая, безусловно, праздник в первую очередь непосредственных участников Великой Отечественной войны и всех тех, кто трудовым и моральным противостоянием врагу приближал Победу 1945 года.
— Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Помянем тех, кто не вернулся из боя и кто не дожил до наших дней. По вашим заветам мы бережем родную Россию от бед и множим благополучие на ее просторах. По вашему примеру одержим новые победы. С Днем Победы! — говорится в поздравлении первых лиц региона.