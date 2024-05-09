Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил земляков с Днем Победы

— Воронежская земля, обильно политая кровью, никогда не забудет грандиозный подвиг предков на полях сражений и в тылу. Он увековечен в обелисках, памятниках и мемориалах, в названиях улиц, скверов и площадей. Но главное, память о том подвиге живет в сердце каждого из нас, а готовность к нему передается по наследству. И вот сегодня, когда вновь потребовалось сообща защищать безопасность и интересы Родины, сформировалась огромная команда новых героев. Они ежедневно проявляют свои лучшие воинские и гражданские качества в борьбе с современным украинским нацизмом и международным злом, — отметили губернатор и председатель Воронежской областной думы.