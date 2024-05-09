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В Новосибирске на главной площади состоялся парад Победы

В Новосибирске в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся традиционный парад.

Мероприятие началось с выхода знаменной группы из числа курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Курсанты вынесли под песню «Священная война» флаг Российской Федерации и Знамя Победы. После них по площади прошли парадные расчеты войск Сибирского гарнизона. В шествии приняли участие более двух тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур и учащихся военных учебных заведений. В составе расчета войск Росгвардии прошли 44 участника специальной военной операции. В этом году в параде маршировали несколько парадных расчетов девушек — от МЧС, МВД и ФСИН.

Парад победы в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирска.

Также торжественно прошли расчеты кадетов из Сибирского кадетского корпуса и Сибирского авиационного кадетского корпуса. Традиционно участниками парада стали школьники из патриотического движения Юнармия. К ним присоединились в этом году активисты движения «Молодая гвардия» из Луганской народной республики.

Далее началась демонстрация военной техники — как исторической, так и современной. Первым по традиции проехал по площади легендарный танк Т-34 с надписью «Новосибирский колхозник». Танк был восстановлен силами личного состава армии.

А затем проехала колонны бронеавтомобилей-вездеходов «Тигр», современных бронетранспортеров, машин, обеспечивающих радиосвязь. Зрителям продемонстрировали комплекс «Редут» для создания цифровой закрытой системы связи.

Наверное, больше всего зрители ждали впечатляющих размеров ракетные комплексы. Публике показали высокоточный ракетный комплекс «Искандер-М», машины с зенитными ракетами С-400 «Триумф» и, наконец, ядерный щит России — мобильную пусковую установку «Ярс», обеспечивающую дальность полета ракеты до 12 тысяч километров.

В небе пролетел советский боевой истребитель И-16, участвовавший в сражениях и восстановленный к 79-годовщине Победы. Истребитель нашли волонтеры-поисковики в Карелии и доставили в Новосибирск в 1992 году. Долгие годы он был на реконструкции, и в итоге был восстановлен до летного состояния новосибирскими энтузиастами.

Парадом Победы командовал заместитель начальника НВВКУ, полковник Роман Титов. Принимал парад командир 39 ракетной дивизии генерал-майор Данил Фиофанов.