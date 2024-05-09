В Новосибирске на главной площади состоялся парад Победы

Мероприятие началось с выхода знаменной группы из числа курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Курсанты вынесли под песню «Священная война» флаг Российской Федерации и Знамя Победы. После них по площади прошли парадные расчеты войск Сибирского гарнизона. В шествии приняли участие более двух тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур и учащихся военных учебных заведений. В составе расчета войск Росгвардии прошли 44 участника специальной военной операции. В этом году в параде маршировали несколько парадных расчетов девушек — от МЧС, МВД и ФСИН.
Парад победы в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирска.
Также торжественно прошли расчеты кадетов из Сибирского кадетского корпуса и Сибирского авиационного кадетского корпуса. Традиционно участниками парада стали школьники из патриотического движения Юнармия. К ним присоединились в этом году активисты движения «Молодая гвардия» из Луганской народной республики.
Далее началась демонстрация военной техники — как исторической, так и современной. Первым по традиции проехал по площади легендарный танк Т-34 с надписью «Новосибирский колхозник». Танк был восстановлен силами личного состава армии.
А затем проехала колонны бронеавтомобилей-вездеходов «Тигр», современных бронетранспортеров, машин, обеспечивающих радиосвязь. Зрителям продемонстрировали комплекс «Редут» для создания цифровой закрытой системы связи.
В небе пролетел советский боевой истребитель И-16, участвовавший в сражениях и восстановленный к 79-годовщине Победы. Истребитель нашли волонтеры-поисковики в Карелии и доставили в Новосибирск в 1992 году. Долгие годы он был на реконструкции, и в итоге был восстановлен до летного состояния новосибирскими энтузиастами.
Парадом Победы командовал заместитель начальника НВВКУ, полковник Роман Титов. Принимал парад командир 39 ракетной дивизии генерал-майор Данил Фиофанов.