В Новосибирске на главной площади состоялся парад Победы

Мероприятие началось с выхода знаменной группы из числа курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Курсанты вынесли под песню «Священная война» флаг Российской Федерации и Знамя Победы. После них по площади прошли парадные расчеты войск Сибирского гарнизона. В шествии приняли участие более двух тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур и учащихся военных учебных заведений. В составе расчета войск Росгвардии прошли 44 участника специальной военной операции. В этом году в параде маршировали несколько парадных расчетов девушек — от МЧС, МВД и ФСИН.