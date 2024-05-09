Путин, Хоценко и Шелест поздравили омичей с Днём Победы

Накануне президент России Владимир Путин направил в адрес губернатора Омской области Виталия Хоценко поздравление омичам с 79-летием Великой Победы.
«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине. Эти великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, которые мужественно защищают Отчизну в ходе специальной военной операции», — написано в тексте поздравления.
Глава региона Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александр Артемов также поздравили жителей:
«Поздравляем вас с Днем Победы! Дата 9 мая 1945 года ознаменовала триумф нашего народа, защитившего Родину от невиданной в истории агрессии и освободившего мир от нацизма. День Победы многим поколениям россиян подарил уверенность в том, что никогда не было и не будет такой силы, которая бы смогла поставить нашу страну на колени. Сегодня российские солдаты вновь героически сражаются за то, что свято и дорого для каждого из нас. За наше свободное будущее, за историческую правду и справедливость. Уверены, опираясь на опыт поколения победителей и память об их доблестном подвиге, мы преодолеем все испытания и сделаем Родину сильнее, сохраним нашу землю и ее богатства для потомков. Желаем всем нам скорейшей победы! Крепкого здоровья и благополучия — ветеранам! Мира и процветания — России!» — говорится в поздравлении первых лиц региона.
Тёплые слова написал в своём телеграм-канале и мэр Омска Сергей Шелест:
«Наш город, как и вся страна, с гордостью и глубочайшим уважением вспоминает тех, кто сражался за нашу Родину, спасал мир от фашистов и освобождал целые страны от немецких оккупантов. Омск является не только городом трудовой доблести, но и городом, отправившим на фронт 287 тысяч человек, из которых 144 тысячи навсегда остались на полях сражений. И наша задача, и задача тех парней, что сегодня находятся на передовой специальной военной операции, не дать человечеству забыть о том, кто победил в самой кровопролитной войне двадцатого века, кто спас от уничтожения сотни тысяч людей, неподходящих под нормы нацисткой идеологии. Спустя 79 лет Россия снова стоит на защите Отечества и истинных человеческих ценностей. Солдаты, участвующие в СВО — потомки героев Великой Отечественной войны и продолжатели славных военных традиций нашей страны, и я желаю каждому из них вернуться домой с победой! И вам, дорогие друзья, желаю больших и маленьких побед в вашей жизни! Крепкого здоровья, мирного неба, надежного семейного тыла. Мы едины, и мы непобедимы!».