Путин, Хоценко и Шелест поздравили омичей с Днём Победы

«Наш город, как и вся страна, с гордостью и глубочайшим уважением вспоминает тех, кто сражался за нашу Родину, спасал мир от фашистов и освобождал целые страны от немецких оккупантов. Омск является не только городом трудовой доблести, но и городом, отправившим на фронт 287 тысяч человек, из которых 144 тысячи навсегда остались на полях сражений. И наша задача, и задача тех парней, что сегодня находятся на передовой специальной военной операции, не дать человечеству забыть о том, кто победил в самой кровопролитной войне двадцатого века, кто спас от уничтожения сотни тысяч людей, неподходящих под нормы нацисткой идеологии. Спустя 79 лет Россия снова стоит на защите Отечества и истинных человеческих ценностей. Солдаты, участвующие в СВО — потомки героев Великой Отечественной войны и продолжатели славных военных традиций нашей страны, и я желаю каждому из них вернуться домой с победой! И вам, дорогие друзья, желаю больших и маленьких побед в вашей жизни! Крепкого здоровья, мирного неба, надежного семейного тыла. Мы едины, и мы непобедимы!».