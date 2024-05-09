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В России пообещали контрмеры на создаваемые Японией угрозы

Россия внимательно следит за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ. Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев агентству РИА Новости.

Источник: AP 2023

Москва, по словам дипломата, регулярно предостерегает Токио, что будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе.

До этого заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации по Украине вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Она указала на опасения Токио относительно якобы исходящей от России ядерной угрозы, однако не стала уточнять, что атомную бомбу на японские города сбросили Соединенные Штаты.