В России пообещали контрмеры на создаваемые Японией угрозы

До этого заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации по Украине вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Она указала на опасения Токио относительно якобы исходящей от России ядерной угрозы, однако не стала уточнять, что атомную бомбу на японские города сбросили Соединенные Штаты.