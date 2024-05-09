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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Победы

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с победой в Великой Отечественной войне гражданам страны, сообщили в четверг в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«Этот священный праздник отзывается в наших сердцах великой радостью и безмерной благодарностью советскому народу, сокрушившему фашизм и спасшему будущее человечества ценой миллионов жизней», — говорится в сообщении.

По словам белорусского лидера, у каждой белорусской семьи после войны остались незажившие раны, нанесенные гитлеровскими преступниками и их последователями.

При этом он отметил, что белорусы проявили готовность к самопожертвованию, которое показали в ходе борьбы с врагом и сопротивления ему.

«Единство наших предков, их любовь к Родине и искренняя вера в победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства».

считает Александр Лукашенко.

По его мнению, правда о победе в Великой Отечественной войне даже по прошествии многих лет оберегает республику от современных угроз, а весь мир от возрождения нацизма.

Глава государства констатировал, что белорусы свято чтят память о погибших и никогда не предадут забвению имена мучеников и славу победителей.

«Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а также счастья, мира и добра в каждый дом», — говорится в поздравлении.

Лукашенко Александр