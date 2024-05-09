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Лукашенко поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы

В поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину в связи с 79-й годовщиной Победы говорится, что победа в Великой Отечественной войне стала неразрывной связью между братскими народами России и Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в своём поздравительном послании лидер республики подчеркнул, что подвиг миллионов советских людей, их тяжёлые испытания и жертвы навсегда останутся в героической истории двух государств.

Лукашенко также отметил, что для белорусов 2024 год будет ознаменован 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. Кроме того, он направил поздравление народу Украины, в котором отметил, что несмотря на прошедшие десятилетия, 9 Мая остаётся днём светлой памяти для жителей обеих стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не стала приглашать на парад Победы послов и официальных лиц недружественных государств, приглашения не были разосланы представителям стран, проводящих агрессивную политику в отношении России.