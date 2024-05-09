Лукашенко поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы

Лукашенко также отметил, что для белорусов 2024 год будет ознаменован 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. Кроме того, он направил поздравление народу Украины, в котором отметил, что несмотря на прошедшие десятилетия, 9 Мая остаётся днём светлой памяти для жителей обеих стран.