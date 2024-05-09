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Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем поздравлении с Днем Победы в Telegram-канале российской дипмиссии посол в Молдавии Олег Васнецов.

Источник: Reuters

«Этот день наполнен гордостью, скорбью и безмерной благодарностью нашим предкам, положившим жизни на алтарь Победы над фашизмом. Героизм, самоотверженность, доблесть и стойкость фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто поднимал страну из руин и пепла после войны, навеки вписаны в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет наши дружественные народы», — говорится в поздравлении посла.

По его мнению, в условиях формирующегося нового многополярного мироустройства как никогда важно хранить память о Великой Победе. «Лишь сообща оберегая историю, традиции, культурно-нравственное наследие мы сможем не допустить трагических рецидивов прошлого», — подчеркнул посол.

Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали героями Советского Союза.