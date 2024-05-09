Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы

«Этот день наполнен гордостью, скорбью и безмерной благодарностью нашим предкам, положившим жизни на алтарь Победы над фашизмом. Героизм, самоотверженность, доблесть и стойкость фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто поднимал страну из руин и пепла после войны, навеки вписаны в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет наши дружественные народы», — говорится в поздравлении посла.