Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы

«Этот день наполнен гордостью, скорбью и безмерной благодарностью нашим предкам, положившим жизни на алтарь Победы над фашизмом. Героизм, самоотверженность, доблесть и стойкость фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто поднимал страну из руин и пепла после войны, навеки вписаны в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет наши дружественные народы», — говорится в поздравлении посла.
По его мнению, в условиях формирующегося нового многополярного мироустройства как никогда важно хранить память о Великой Победе. «Лишь сообща оберегая историю, традиции, культурно-нравственное наследие мы сможем не допустить трагических рецидивов прошлого», — подчеркнул посол.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали героями Советского Союза.