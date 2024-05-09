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Аксенов поздравил жителей Крыма с Днем Победы

Аксенов поздравил крымчан с 79-й годовщиной Великой Победы.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 мая, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем Победы. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

— Поздравляю всех с 79-й годовщиной Великой Победы! — говорится в посте Аксенова.

Глава Крыма отметил, что Россия встречает этот праздник в условиях боевых действий, которые проходят в зоне специальной военной операции.

— Нацистская нечисть снова атакует русские города и села. В русских полях снова горят танки с крестами на башнях, — подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что российские войска наносят удары по противнику и освобождают русскую землю.

— Наш народ совершил величайший подвиг — разгромил фашизм, — написал глава Крыма.

Как подчеркнул Аксенов, ценой огромных жертв люди отстояли свою государственность, свободу и право на жизнь.

— Это была Великая Победа сил добра над злом. Код Победы в наших сердцах. Он в сердцах наших воинов, участников СВО, которые сегодня громят нацизм. Они, как наши деды и прадеды, сражаются за жизнь и свободу против абсолютного зла. Мы, как и наши славные предки, стоим плечом к плечу за Родину. В мире нет силы, способной разрушить наше единство. Враг будет разбит, Победа будет за нами! — написал глава Крыма.