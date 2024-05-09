Аксенов поздравил жителей Крыма с Днем Победы

— Это была Великая Победа сил добра над злом. Код Победы в наших сердцах. Он в сердцах наших воинов, участников СВО, которые сегодня громят нацизм. Они, как наши деды и прадеды, сражаются за жизнь и свободу против абсолютного зла. Мы, как и наши славные предки, стоим плечом к плечу за Родину. В мире нет силы, способной разрушить наше единство. Враг будет разбит, Победа будет за нами! — написал глава Крыма.