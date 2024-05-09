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Хренин: День Победы — главный праздник на белорусской земле

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поздравил военнослужащих, ветеранов и соотечественников с Днем Победы, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Источник: Telegram / Минобороны Беларуси

По его словам, этот праздник являет собой героизм советских граждан в годы войны, который не имеет примеров. Им удалось отстоять свободу и независимость родной земли, освободить Европу и весь мир от порабощения фашистами.

«Мы никогда не забудем, какой дорогой ценой была завоевана Победа для нас, белорусов. История распорядилась так, что именно нашим дедам и прадедам суждено было первыми встать преградой на пути вероломного удара захватчиков».

заявил министр обороны.

После чего заверил, что современные защитники Родины обеспечат надежную безопасность страны и мирный труд своих сограждан. Они верны заветам героических предков и будут беречь мир на своей земле.

«День Победы является одним из самых главных и священных праздников на белорусской земле», — резюмировал Виктор Хренин.