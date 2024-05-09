Хренин: День Победы — главный праздник на белорусской земле

По его словам, этот праздник являет собой героизм советских граждан в годы войны, который не имеет примеров. Им удалось отстоять свободу и независимость родной земли, освободить Европу и весь мир от порабощения фашистами.
«Мы никогда не забудем, какой дорогой ценой была завоевана Победа для нас, белорусов. История распорядилась так, что именно нашим дедам и прадедам суждено было первыми встать преградой на пути вероломного удара захватчиков».
После чего заверил, что современные защитники Родины обеспечат надежную безопасность страны и мирный труд своих сограждан. Они верны заветам героических предков и будут беречь мир на своей земле.
«День Победы является одним из самых главных и священных праздников на белорусской земле», — резюмировал Виктор Хренин.