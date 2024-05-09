Глава Башкирии в День Победы возложил цветы к памятнику генералу Шаймуратову.

Колоннада из мансуровского гранита состоит из 24 колонн, которые формируют два крыла — западное и восточное. Высота знаменных групп — 11 метров, а колоннады — 7,7 метра. Весь скульптурный комплекс растянулся на 62 метра в длину и на 29 метров в глубину.