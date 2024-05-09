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Армения прекратит финансирование ОДКБ

МИД Армении заявил, что страна решила не участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Об этом пишут в ряде армянских СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

«Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 г. “О бюджете ОДКБ 2024 года”. Армения не будет участвовать в финансировании деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате».

приводит слова Бадалян издание news.am.

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.