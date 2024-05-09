Армения прекратит финансирование ОДКБ

«Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 г. “О бюджете ОДКБ 2024 года”. Армения не будет участвовать в финансировании деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате».