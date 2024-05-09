Необходимо нейтрализовать. В США пригрозили российскому городу

Он утверждает, что «нейтрализация» Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия "не смогла контролировать’Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС.



О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Кроме того, как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота.