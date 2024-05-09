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Челябинцы возложили венки к Вечному огню

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова, представители исполнительной и законодательной власти региона, общественники и жители города возложили цветы и венки к Вечному Огню на Аллее Славы.

Источник: МК.RU Челябинск

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова, представители исполнительной и законодательной власти региона, общественники и жители города возложили цветы и венки к Вечному Огню на Аллее Славы.

Алексей Текслер обратился к собравшимся, напомнив о подвиге южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.

«Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, многие из них пали на полях сражений. Здесь, в Челябинской области, день и ночь на оборонных предприятиях трудились наши земляки. Женщины и дети сменили мужчин, которые ушли на фронт, и они выковали меч Победы. Сегодня мы с вами возлагаем цветы и венки у Вечного огня в знак памяти, потому что мы чтим и помним подвиг наших героев», — сказал он.

Свыше 300 промышленных предприятий было перевезено на Южный Урал, было построено 35 заводов. Более 350 тысяч жителей области ушли на фронт в годы войны, а свыше 159 тысяч человек не вернулись.