Челябинцы возложили венки к Вечному огню

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова, представители исполнительной и законодательной власти региона, общественники и жители города возложили цветы и венки к Вечному Огню на Аллее Славы.
Алексей Текслер обратился к собравшимся, напомнив о подвиге южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.
«Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, многие из них пали на полях сражений. Здесь, в Челябинской области, день и ночь на оборонных предприятиях трудились наши земляки. Женщины и дети сменили мужчин, которые ушли на фронт, и они выковали меч Победы. Сегодня мы с вами возлагаем цветы и венки у Вечного огня в знак памяти, потому что мы чтим и помним подвиг наших героев», — сказал он.
Свыше 300 промышленных предприятий было перевезено на Южный Урал, было построено 35 заводов. Более 350 тысяч жителей области ушли на фронт в годы войны, а свыше 159 тысяч человек не вернулись.