Челябинцы возложили венки к Вечному огню

«Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, многие из них пали на полях сражений. Здесь, в Челябинской области, день и ночь на оборонных предприятиях трудились наши земляки. Женщины и дети сменили мужчин, которые ушли на фронт, и они выковали меч Победы. Сегодня мы с вами возлагаем цветы и венки у Вечного огня в знак памяти, потому что мы чтим и помним подвиг наших героев», — сказал он.