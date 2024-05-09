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Санду приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в Кишинёве

Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве.

Источник: Reuters

Как сообщает РИА Новости, к церемонии присоединились спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, а также еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан.

Молдавский президент заявила, что 9 мая они празднуют День Европы.

«Мы вспоминаем сегодня наших земляков, которые воевали во Второй мировой войне для возвращения мира на континенте. Сегодня мы празднуем мир, потому что 9 мая 1945 года было первым днём мира на нашем континенте. И сегодня празднуем День Европы», — сказала Санду.

Церемония прошла у памятника «Скорбящая мать». На ней также присутствовали посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис и члены правительства.