Санду приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в Кишинёве

«Мы вспоминаем сегодня наших земляков, которые воевали во Второй мировой войне для возвращения мира на континенте. Сегодня мы празднуем мир, потому что 9 мая 1945 года было первым днём мира на нашем континенте. И сегодня празднуем День Европы», — сказала Санду.