Санду приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в Кишинёве

Как сообщает РИА Новости, к церемонии присоединились спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, а также еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан.
Молдавский президент заявила, что 9 мая они празднуют День Европы.
«Мы вспоминаем сегодня наших земляков, которые воевали во Второй мировой войне для возвращения мира на континенте. Сегодня мы празднуем мир, потому что 9 мая 1945 года было первым днём мира на нашем континенте. И сегодня празднуем День Европы», — сказала Санду.
Церемония прошла у памятника «Скорбящая мать». На ней также присутствовали посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис и члены правительства.