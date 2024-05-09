Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы

«В нём — наша искренняя, одна на всех радость, в нём — гордость за предков, сумевших своим мужеством, героизмом, своей жизнью в далёком 1945 году изгнать врага с родной земли, отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить», — отметил Александр Дрозденко.
В этот торжественный день глава региона обратился к воинам, которые принимают участие в спецоперации и прямо сейчас находятся на передовой.
«Мы гордимся вами и уверены — Победа, как и 79 лет назад, будет за нами!», — заявил Александр Дрозденко.
Также губернатор поблагодарил ленинградских ветеранов за тот великий подвиг, что они совершили.
«Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, добра и мирного неба над головой! С праздником Великой Победы!», — завершил обращение Александр Дрозденко.