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Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы

Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей Ленинградской области с Днем Победы. Губернатор подчеркнул, что этот праздник останется самым главным и самым дорогим для каждой семьи в России.

Источник: РИА "Новости"

«В нём — наша искренняя, одна на всех радость, в нём — гордость за предков, сумевших своим мужеством, героизмом, своей жизнью в далёком 1945 году изгнать врага с родной земли, отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить», — отметил Александр Дрозденко.

В этот торжественный день глава региона обратился к воинам, которые принимают участие в спецоперации и прямо сейчас находятся на передовой.

«Мы гордимся вами и уверены — Победа, как и 79 лет назад, будет за нами!», — заявил Александр Дрозденко.

Также губернатор поблагодарил ленинградских ветеранов за тот великий подвиг, что они совершили.

«Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, добра и мирного неба над головой! С праздником Великой Победы!», — завершил обращение Александр Дрозденко.