Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы

«В нём — наша искренняя, одна на всех радость, в нём — гордость за предков, сумевших своим мужеством, героизмом, своей жизнью в далёком 1945 году изгнать врага с родной земли, отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить», — отметил Александр Дрозденко.