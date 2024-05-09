Юрий Шалабаев: «Это была Великая Победа всей страны и личная победа каждого»

«Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днем Победы! Уже 79 лет прошло с того момента, как наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки узнали, что закончилась Великая Отечественная война. Городские газеты того времени описывали, как сотрудники оборонных заводов в два часа ночи на рабочих местах проводили митинги, а в четвертом часу утра на площади Минина заиграла музыка, и начался праздничный бал. Наверное, почти любая нижегородская семья хранит свои истории об этом прекрасном дне, когда горожане обнимались на улицах, а их глаза светились счастьем», — сказал он.