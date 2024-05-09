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Гуцул поблагодарила Путина за приглашение участвовать в параде Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поблагодарила в Telegram-канале президента России Владимира Путина за приглашение участвовать в параде на Красной площади.

Источник: © РИА Новости

Ранее Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Церемония прошла в преддверии Дня Победы.

«Буквально через час начнется парад на Красной площади. Для меня большая честь представлять Гагаузию и всю Молдавию на этом событии. Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях. Это высокий знак дружбы и доверия между нашими народами. Мы вместе ковали Великую Победу и сегодня мы снова рядом, потому что это часть нашей общей истории. Нашу многовековую дружбу никому не сломить», — написала Гуцул.

Путин Владимир