Вечный огонь в Комрате зажгли частицей огня, привезенного из Москвы

Утром 9 мая лидер блока «Победа» Илан Шор, башкан Гагаузии Евгения Гуцул и представители блока «Победа» возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве. Через несколько часов частицу Вечного огня из России доставили в Молдову.
«От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока “Победа” Илана Шора, который принял в Москве частицу Вечного огня и организовал его передачу в Комрат. В Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдовы. Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить. Как и 79 лет назад, наши народы снова рядом, дружбу между нашими странами никому не сломить!» — отметила в соцсети башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
В Гагаузии, как и в других регионах Молдовы, в День Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий. Сотни комратчан уже идут по центральным улицам города Маршем Победы.
Глава Гагаузской автономии находится в Москве и в качестве гостя примет участие в Параде Победы на красной площади.