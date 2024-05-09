Вечный огонь в Комрате зажгли частицей огня, привезенного из Москвы

«От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока “Победа” Илана Шора, который принял в Москве частицу Вечного огня и организовал его передачу в Комрат. В Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдовы. Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить. Как и 79 лет назад, наши народы снова рядом, дружбу между нашими странами никому не сломить!» — отметила в соцсети башкан Гагаузии Евгения Гуцул.