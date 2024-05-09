Рустам Минниханов принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Галимзян Минниханов — старший брат отца руководителя республики, воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб 15 декабря 1941 года в возрасте 19 лет. Он был похоронен в районе деревни Морево Московской области. Позднее останки погибших бойцов, в том числе и Галимзяна Минниханова, были торжественно перезахоронены в другую братскую могилу — вблизи деревни Сухарево, где сегодня покоятся 165 красноармейцев.