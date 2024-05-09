Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы

Разве могли подумать наши деды и прадеды, которые сокрушили самого свирепого и жестокого врага всех времен, о том, что нацизм возродится вновь? И не где-то далеко, а на земле, которую они освобождали ценой собственных жизней? Конечно, нет. Но раз так, придется нам вновь доказать миру, что, когда мы стоим за правду — нас не сломить. Мы защищаем свой дом и страну, веру и справедливость, право жить по совести и по заветам предков. Как и восемь десятилетий назад, выполняем мировую миссию — противостоять нацизму, самой страшной идеологии за всю историю человечества. И мы обязательно победим!