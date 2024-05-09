Столтенберг: НАТО не намерено вводить войска на Украину, она об этом не просила

«У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — сказал господин Столтенберг итальянским журналистам (цитата по ANSA и la Repubblica).
Генсек НАТО ранее неоднократно говорил об отсутствии планов по отправке войск на Украину. В апреле он отмечал, что страны альянса предоставляют Украине «существенную военную поддержку», и призывал нарастить поставки, особенно систем противовоздушной обороны.
В последние месяцы о возможности отправки войск неоднократно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Некоторые страны НАТО после его слов заявили об отсутствии таких планов, некоторые поддержали дискуссию на этот счет. На нынешней неделе отправку американских войск на Украину допустил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.