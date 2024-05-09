Регион рядом с Воронежской областью подвергся воздушной атаке 9 мая: есть пострадавшие

В четверг, 9 мая, воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский район. Как сообщил губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. По предварительной информации, пострадали восемь человек — семь взрослых и один ребенок.