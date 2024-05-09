Регион рядом с Воронежской областью подвергся воздушной атаке 9 мая: есть пострадавшие

В четверг, 9 мая, воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский район. Как сообщил губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. По предварительной информации, пострадали восемь человек — семь взрослых и один ребенок.
— Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами «скорой» доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается, 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, — написал Вячеслав Гладков в своем tg-канале.
Различные разрушения выявлены в 34 квартирах 19 многоквартирных домов. Повреждены также один частный жилой дом и 37 транспортных средств.
— В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях. Также повреждены 3 автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, — добавил губернатор Белгородской области.
В Воронежской области опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена сегодня ночью в 0:49. Информация появилась у МЧС и в telegram-канале губернатора Александра Гусева. Отбой был дан в 7:05. Официальных данных о сбитых БПЛА не поступало.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь рассказал, что в небе над регионом ночью были обнаружены и уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что утром в понедельник, 6 мая, житель города Лиски в Воронежской области обнаружил беспилотный летательный аппарат самолетного типа. На место прибыли оперативные службы. В тот же день БПЛА был изъят представителями следственных органов.