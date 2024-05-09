Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем Победы

Глава Краснодарского края заявил, что 9 мая — священный день для каждого россиянина.
«9 мая всегда был и будет днем гордости нашего народа, праздником со слезами на глазах. В годы Великой Отечественной войны защитники Родины насмерть стояли за каждый клочок земли. А на заводах и в полях несли круглосуточную вахту мирные жители, чтобы помочь фронту. Тогда страна заплатила страшную цену за Победу — почти 27 миллионов человек погибли, были разрушены тысячи городов и сел, уничтожены предприятия и инфраструктура», — написал Вениамин Кондратьев.
Губернатор напомнил, что несмотря на лишения, каждый свято верил в Победу. Подвиги Героев прорыва «Голубой линии», Кущевской атаки, десанта Цезаря Куникова, «ночных ведьм» из авиаполка Евдокии Бершанской служат примером несокрушимой силы духа и безусловной любви к Отечеству.
Вениамин Кондратьев пожелал ветеранам крепкого здоровья, мира и благополучия. В регионе проживает 392 участника войны.