Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем Победы

«9 мая всегда был и будет днем гордости нашего народа, праздником со слезами на глазах. В годы Великой Отечественной войны защитники Родины насмерть стояли за каждый клочок земли. А на заводах и в полях несли круглосуточную вахту мирные жители, чтобы помочь фронту. Тогда страна заплатила страшную цену за Победу — почти 27 миллионов человек погибли, были разрушены тысячи городов и сел, уничтожены предприятия и инфраструктура», — написал Вениамин Кондратьев.