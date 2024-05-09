Лукашенко поздравил с Днем Победы народы Молдовы, Украины, Грузии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Днем Победы 9 Мая народы Молдовы, Грузии, Украины. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Глава государства, обращаясь к народу Грузии, напомнил, что Великая Победа была достигнута не только силой оружия, но также и несгибаемой волей, стойкостью, сплоченностью братских народов. Он заметил, что Победа превратилась в символ мужества, духовного величия советских людей, которые защищали для будущих поколений право на существование.
Лукашенко подчеркнул, что сегодня важно бережно хранить для потомков правду, связанную с совместной борьбой с нацизмом. Также следует противостоять любым попыткам исказить и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Он заявил, что на белорусской земле помнят и чтят сыновей Грузии, которые воевали и отдали свои жизни за Беларусь.
Президент Беларуси в поздравлении с Днем Победы народу Молдовы подчеркнул, что в 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси и Молдовы от немецко-фашистских захватчиков. Он выразил убеждение в том, что традиции братской дружбы, общая память не позволят забыть про бессмертный подвиг воинов-победителей, а также не позволят переписать страницы истории Великой Отечественной войны.
Глава государства направил поздравительное послание с Днем Победы народу Украины. Он обратил внимание на то, что, несмотря на десятилетия, которые прошли с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для белорусов и украинцев днем светлой памяти.
— Благодаря единству и мужеству, ценой тяжелых потерь и огромных усилий белорусы и украинцы вместе смогли одолеть безжалостного врага, защитить свободу и независимость своей Родины, — подчеркнул Лукашенко в поздравлении.
Он заметил, что общая обязанность сегодня состоит в том, чтобы не забывать подвиг героев-освободителей, делать выводы из прошлого, противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны.