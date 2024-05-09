Лукашенко поздравил с Днем Победы народы Молдовы, Украины, Грузии

Президент Беларуси в поздравлении с Днем Победы народу Молдовы подчеркнул, что в 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси и Молдовы от немецко-фашистских захватчиков. Он выразил убеждение в том, что традиции братской дружбы, общая память не позволят забыть про бессмертный подвиг воинов-победителей, а также не позволят переписать страницы истории Великой Отечественной войны.