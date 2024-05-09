Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

Глава государства также отметил, что День Победы отмечается на фоне проведения военной операции. Он назвал всех ее участников «нашими героями». После этого президент объявил минуту молчания о погибших в Великую Отечественную войну, об умерших ветеранах, а также о мирных жителях, «погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов», о «боевых товарищах, павших в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию».