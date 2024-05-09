Раис РТ на параде в Казани: Победа объединяет и сближает народы нашей страны

«Несмотря на все тяготы и лишения военного времени наш народ выстоял и победил! И сегодня мы от всей души говорим вам спасибо, дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики тыла, за ваше мужество и отвагу, несокрушимую волю к победе. Низкий вам поклон! Без сезгә бик рәхмәтлебез! (в переводе с татарского — Мы вам очень благодарны)» — сказал Раис РТ.