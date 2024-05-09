В Башкирии открыли памятник Гази Загитову.

Сегодня, 9 мая, в уфимском парке Победы состоялось открытие памятника герою Великой Отечественной войны, уроженцу Мишкинского района Башкирии Гази Загитову. Он 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы первым водрузил Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине. Памятник установлен рядом с Республиканским музеем Боевой Славы.
«Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Сегодня мы открываем памятник выдающемуся сыну народов Башкортостана Гази Казыхановичу Загитову. Это был удивительный человек, удивительна и история его подвига. И, конечно, мы сегодня отдаем дань уважения нашему поколению победителей. Знаете, если перевести имя Гази с арабского языка, то это имя обозначает “воин”. И он действительно был настоящим воином. Он был награжден орденами боевого Красного знамени, орденом Красной звезды, медалью за Отвагу, медалью за боевые отличия. И, к сожалению, он прожил очень короткую жизнь. Он погиб, когда ему было всего 32 года. Погиб уже в мирной жизни. И сегодня, мне кажется, мы восстанавливаем настоящую справедливость, когда здесь, в центре нашей Уфы, от имени всего многонационального народа, мы устанавливаем памятник его подвигу. Я сегодня хотел поблагодарить коллектив “Башнефтегеофизики”, руководителя Рустема Явдатовича Адиева за доброе сердце и за такую замечательную инициативу. Пусть память о наших героях живет вечно. Мы о них будем помнить. Мы будем помнить о героях Великой Отечественной войны, мы будем помнить о героях Афганистана, героях, которые сражались в антитеррористической борьбе в Чеченской Республике. И, конечно, мы будем помнить героев специальной военной операции. Вечная память и вечная им слава».
Памятник Гази Загитову возведён по проекту уфимского скульптора Артема Зеленина. Архитекторы — Владимир Винкельман и Лариса Селиверстова, работал над проектом коллектив литейщиков — несколько десятков человек. Отливали памятник в скульптурно-производственном комбинате «Лит Арт» (г .Жуковский).
Изготовлен монумент из бронзы. Вес фигуры — более 2 тонн. Постамент облицован капустянским гранитом. Высота памятника составляет почти 8 метров: постамент — 3,4 метра, фигура солдата — 2,7 метра.
Гази Казыханович Загитов родился 20 августа 1921 года в деревне Янагушево Мишкинского района Республики Башкортостан. 19 октября 1940 года юноша был призван в ряды армии. Боевой путь воина пролег до Берлина, где он воевал в разведке 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта.
28 апреля 1945 года войска переправились через реку Шпрее со стороны района Моабит и вышли с северо-западной стороны к Рейхстагу.
Гази Загитов вместе со старшими сержантами М. П. Мининым, А. Ф. Лисименко, сержантом А. П. Бобровым из группы В. Н. Макова ворвались в здание рейхстага. Незамеченные противником, они нашли запертую дверь и выбили её бревном. Поднявшись на чердак, через слуховое окно пробрались на крышу над парадным фронтоном здания. Они установили знамя в отверстие короны скульптуры Богини Победы.
Гази Загитов первый ворвался в здание, после чего получил ранение в грудь. Пуля прошла в сантиметре от сердца и пробила его партбилет. Кроме того, была ранена его левая рука. Несмотря на тяжелое ранение, старший сержант Загитов и его друг — сержант Минин — забрались по металлической цепи на башню рейхстага и установили первое Победное Знамя. Исполнив свой долг, они не поспешили вернуться. Истекающий кровью Гази Загитов охранял знамя всю ночь и лишь утром первого мая был отправлен в госпиталь.
Группой охранялись подступы к Знамени до 5 часов утра 1 мая, после чего по приказанию генерала Перевёрткина группа покинула Рейхстаг. Командование 136-й артиллерийской бригады 1 мая 1945 года представило всю группу к высшей правительственной награде — присвоению звания Героя Советского Союза. Однако 18 мая 1945 года они были награждены орденами Красного Знамени.
После войны Гази Загитов вернулся в родную деревню в Башкирии, работал председателем колхоза и механиком на машинно-тракторной станции. Награждён многими орденами и медалями.