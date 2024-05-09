Глава администрации Ростова поздравил жителей города и области с Днем Победы

— У нас еще есть возможность сказать «спасибо» ветеранам. Тем, кто и сегодня подает нам пример стойкости и жизнелюбия. В Ростове сейчас проживает 81 непосредственный участник боевых сражений. От лица всех ростовчан благодарю вас за мужество, смелость и преданность родной земле, — написал Алексей Логвиненко.