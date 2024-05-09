Глава администрации Ростова поздравил жителей города и области с Днем Победы

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил всех жителей города и области с Днем Победы. Свое обращение сити-менеджер опубликовал в соцсетях.
— У нас еще есть возможность сказать «спасибо» ветеранам. Тем, кто и сегодня подает нам пример стойкости и жизнелюбия. В Ростове сейчас проживает 81 непосредственный участник боевых сражений. От лица всех ростовчан благодарю вас за мужество, смелость и преданность родной земле, — написал Алексей Логвиненко.
Также руководитель ростовской администрации поблагодарил тружеников тыла и детей войны, «которые своим жертвенным трудом и верой приближали разгром фашизма».
Глава ростовской администрации напомнил, что за четыре года Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов человек. Было разрушено 1700 городов, больше 70 тысяч сел и деревень.
— Мы не имеем права забывать о подвиге, который совершил наш народ во имя Победы. И мы будем помнить всех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины, — подчеркнул Алексей Логвиненко.